Санітарні дослідження проводилися більш ніж у 600 закладах.

Під час позачергових обстежень у франківських дитячих їдальнях, які проводилися з 8 по 19 листопада, виявили патогенний стафілокок. Загалом на дотримання санітарних норм перевіряли 1578 працівників харчоблоків у 625 закладах.

Позачергові обстеження проводили з 8 по 19 листопада. По це повідомляє Івано-Франківській обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ.

Читайте такожУ Запорізькій області у дитсадку отруїлися дев’ять дітейОбстеження виявило патогенний стафілокок у 180 осіб, що становить 11,4% від загальної кількості перевірених працівників, з них:

заклади дошкільної освіти – 221 (обстежено 645 осіб), виявлений патогенний стафілокок у 68 осіб (10,54%)

заклади загальної середньої освіти – 390 (обстежено – 882 особи), виявлений патогенний стафілокок – 105 осіб (11,9%)

інтернати – 1 (обстежено – 3 особи), виявлений патогенний стафілокок в однієї особи

дитячі заклади оздоровлення та відпочинку-5 (обстежено – 22 особи), виявлено патогенний стафілокок у 3 осіб (13,6%)

інші – 8 (обстежено – 26 осіб), виявлений патогенний стафілокок у 3 осіб (30,8%)

У центрі зазначили, що працівників харчоблоків закладів освіти, які працюють дистанційно, не обстежували.

Читайте такожУчнів "атакувала" інфекція: на Миколаївщині призупинили роботу гімназії"У 2021 році своєчасно пройшли медогляди тільки 58,2% працівників з усіх обстежених, у 2020 році – 15,1 %, у 2019 році – 13,3 %, а у 4,1 % взагалі відсутні на робочому місці дані про медичні огляди. 5 осіб в останній раз проходили медогляд у 2018 році, ще двоє – 2017 р", - повідомили у центрі.

Крім того, під час обстеження було виявлено, що у 2021 році 11 осіб влаштували на роботу без попереднтого проходження медичного обстеження.

"Про виявлені позитивні результати направлені повідомлення керівникам закладів, у відділи освіти та територіальні управління Держпродспоживслужби для відсторонення виявлених носіїв від роботи для проведення санації та повторного лабораторного обстеження", - запевнили у центрі.

Стафілококове отруєння посідає перше місце в світі серед харчових отруєнь. Причина його виникнення – потрапляння в організм ентеротоксину, що виділяється Staphylococcus aureus (Золотистий стафілокок). Чутливість людини до нього надзвичайно висока - отруєння настає у 90% постраждалих, які вживали заражену їжу.

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Автор: Екатерина Малюга