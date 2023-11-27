Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, сильні пориви вітру пошкодили полотнище.

У Києві через негоду було пошкоджене полотнище найбільшого прапора країни. Його зняли, аби пізніше підійняти нове. Про це повідолмяється у Telegram-каналі столичної мерії.

"Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище. Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове. Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні. Висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Негода в Україні - останні новини

Україною вирує негода. Заметіль залишила без світла тисячі населених пунктів. Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Миколаївській, Київській областях. Негода на Одещині пройшлася по кожному району. Проте, найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

На Миколаївщині без світла залишилися понад 88 тисяч побутових та понад 6 тисяч юридичних споживачів. Це 266 населених пункти. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому.

В Київській області знеструмлено понад 40 тисяч споживачів, це понад 220 населених пунктів. Роботи з відновлення тривають. Однак у Києві поки що всі споживачі електроенергії мають світло, ситуація контрольована.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі через вітер впала 100-метрова труба котельні. Спочатку відповідні знімки з'явлися в мережі, згодом цю інформацію підтвердили у міській раді.

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