У Києві підземний перехід під Європейською площею стає схожим на коридор тюрми: його перетворюють на арт-об’єкт на підтримку політв'язнів, яких утримує Кремль.
Читайте такожСтіл для тортур і майданчик для прогулянок: у мережі оприлюднені фото в'язниці "Ізоляція" в окупованому ДонецькуПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що називається арт-об’єкт «Підземний безвихід». Його створюють у межах спільного проекту українських та грузинських активістів.
Зокрема, перехід у столиці розмальовує грузинський художник Давид Кухал
Робота художника ще триває, а презентація арт-об’єкту запланована за тиждень.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Києві пройшла багатотисячна акція за звільнення бранців Кремля (відео)
- Помер звільнений з полону бойовиків у 2019 році український військовий (фото)
- У полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець - Денісова
- Політв'язень Кремля Шумков повернувся до України
- Політв'язень Кремля Шумков розповів про тортури російських силовиків
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram