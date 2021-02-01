В одному зі столичних переходів створюють арт-об'єкт.

У Києві підземний перехід під Європейською площею стає схожим на коридор тюрми: його перетворюють на арт-об’єкт на підтримку політв'язнів, яких утримує Кремль.

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Зазначається, що називається арт-об’єкт «Підземний безвихід». Його створюють у межах спільного проекту українських та грузинських активістів.

Зокрема, перехід у столиці розмальовує грузинський художник Давид Кухал

Робота художника ще триває, а презентація арт-об’єкту запланована за тиждень.

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Автор: УНІАН