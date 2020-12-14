Водій примудрився також порушити ПДР і викинути сміття повз урну.

У Києві водій відомої служби таксі вирішив справити природню потребу прямо біля свого авто, попри те, що неподалік розташовувався туалет.

Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Чоловік також примудрився викинути сміття повз урну. Інцидент зафіксували на столичній Шулявці.

"Працівник року від Uber. Таксист припаркувався поперек розмітки, викинув сміття,"пересмикнув свій затвор" і знову на роботу... Туалет в 100 метрах. Урна в 20 метрах", - пише автор публікації.

Судячи з відео, ймовірно, свою "процедуру" водій здійснив прямо в салон авто. Це ж відзначили й користувачі в коментарях під відео.

Подібні інциденти на вулицях Києва, на жаль, не рідкісні. Раніше був затримано хулігана з Донецька, який справив потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі столиці. Аналогічний вчинок в різний час зробили київський маршрутник і п'яний пасажир столичного метро.

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Автор: УНІАН