Скульптурка інтерактивна: до неї можна доторкнутися і відчути серцебиття.

У Києві відкрили міні-скульптуру, присвячену видатному хірургу Миколі Амосову.

Як повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації, скульптурка встановлена на фасаді будівлі на вул. Б. Хмельницького, 42, де з 1971 року мешкав Микола Амосов. Вона зроблена з бронзи у формі анатомічного серця.

Скульптурка інтерактивна: до неї можна доторкнутися і відчути серцебиття. Таке ж бронзове серце з’явилося і на будівлі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

Це 29 міні-скульптура у рамках проекту «Шукай».

Інші міні-скульптури у Києві

Читайте такожУ Чернівцях відкрили пам'ятник, присвячений пісні "Хава Нагіла" (фото)У столиці встановлено вже такі міні-скульптури: «Негайна допомога» (вул. Липинського, 4), «Золоті ворота» (вул. Ярославів Вал, 21/20-А), «Київський велотрек» (вул. Липинського, 15), «Ланцюговий міст» (вул. Болсуновська, 13-15), «Київський каштан» на будівлі міської адміністрації (вул. Хрещатик, 36) та багато інших.

Крім того, у рамках проекту створені інтерактивні карти та екскурсійні маршрути, аби люди легко їх знаходили. Біля кожної скульптурки є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію.

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Автор: Світлана Закелова