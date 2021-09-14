Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У столиці затримали 32-річного киянина за підозрою у розбещенні 12-річної дівчинки. Раніше чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що до поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе невідомий чоловік вчинив розпусні дії відносно її малолітньої доньки.

За версією слідства зловмисник познайомився із двома 12-річними дівчатами та запросив їх до недобудови.

"Згодом, залишившись наодинці з однією з них, порушник вчинив розпусні дії щодо малолітньої. Слідчі оголосили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі", – повідомили у поліції.

Читайте такожНа Волині 13-річна дівчинка народила від 63-річного вітчима-ґвалтівникаЗа словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, правоохоронці встановили фігуранта та затримали його за місцем мешкання впродовж години:

"Попередньо ми з’ясували, що дівчата на вулиці познайомились з чоловіком. Під час спілкування він придбав алкоголь та запропонував малолітнім пройти у закинуту будівлю, де вони тривалий час розпивали спиртні напої. Згодом одна з дівчат пішла з недобудови, а зловмисник, залишившись з іншою наодинці, вчинив розпусні дії відносно неї".

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх), триває розслідування.

Раніше повідомлялося, як за розбещення 4-річної дитини засудили жителя Одещини, а на Полтавщині заарештували педофіла, який ґвалтував 6-річного та знімав на відео.

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Автор: Катерина Шварц