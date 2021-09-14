Бойовиком виявився житель міста Курахове Донецької області, який у 2014-2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали громадянина України, колишнього активного учасника незаконного збройного формування так званої "ДНР".

Як повідомляє прес-центр СБУ, ним виявився житель міста Курахове Донецької області, який у 2014-2015 роках за ідейними переконаннями перебував у складі НЗФ.

За даними слідства, у зазначений період зловмисник брав безпосередню участь у збройному протистоянні на території Донецької області. Згодом він повернувся на підконтрольну українській владі територію, в Курахове Донецької області.

"Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону "Оплот" так званої "ДНР", а потім на посаді "чергового" так званої "Русской православной армии", - йдеться у повідомленні.

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У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні судитимуть бойовика, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт.

В ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в'їхав в Україну з РФ.

За завданням спецслужб Росії він планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем. Для цього він хотів використовувати саморобний вибуховий пристрій.

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Автор: Світлана Макринська