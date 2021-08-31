Чоловікові загрожує 15 років в'язниці.

Українська кіберполіція затримала на Полтавщині чоловіка, який здійснював сексуальне насильство над дитиною, знімаючи цей процес на відео.

Про це повідомили у прес-службі кіберполіції.

Інформація про злочинця надійшла від Генерального секретаріату Інтерполу щодо боротьби з дитячою сексуальною експлуатацією.

Як виявилося, 27-річний чоловік тривалий час ґвалтував та вчиняв розпусні дії щодо 6-річного хлопчика. Свої злочини він фіксував за допомогою фото і відеотехніки.

При цьому під час обшуків вдома у педофіла знайшли носії пам'яті, на яких було понад 500 файлів дитячої порнографії, зокрема 127 - за участю потерпілого хлопчика.

Читайте такожХлопчик з обкладинки альбому Nirvana засудити групу за "поширення дитячої порнографії"Затриманому вже повідомили про підозру і помістили під варту.

Щодо нього розпочато кримінальне провадження за статтями про зґвалтування особи, що не досягла 14-річного віку, розбещення неповнолітніх їхніми родичами, а також про виготовлення, збут та розповсюдження порнографії. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедиктова озвучила сумну статистику, згідно з якою Україна входить до трійки країн, що лідирують за поставками дитячої порнографії у світі.

Автор: Станислав Кожемякин