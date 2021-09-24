З 23 вересня в Україні запровадили обмеження "жовтої зони".

Влада Києва традиційно готує електронні перепустки у громадський транспорт у випадку посилення карантину. Водночас чиновники сподіваються, що таких заходів вдасться уникнути.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, цитує РБК-Україна.

Обмеження роботи транспорту Поворозник назвав "важким кроком", оскільки у столиці багато об’єктів критичної інфраструктури.

"Що стосується обмежень, ми вже анонсували, якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика й обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт", - пояснив Поворозник.

Читайте такожНе тільки щеплення: у "жовтій" зоні відвідувачів кіно і театр пускатимуть з ПЛР-тестомКарантин в Україні був оголошений ще у 2020 році, коли в країні зареєстрували перші спалахи коронавірусу. Обмеження, зокрема, стосуються маскового режиму, роботи громадського транспорту, кінотеатрів й фітнес-клубів, закладів харчування, проведення масових заходів та дотримання соціальної дистанції.

З 23 вересня в Україні запровадили обмеження "жовтої зони", що свідчить про погіршення ситуації з COVID-19, попри деякі успіхи з вакцинацією населення.

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Автор: Яна Ставська