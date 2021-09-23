Ляшко переконаний, що вакцинація здатна пришвидшити зняття обмежень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що українцям треба насамперед подбати про вакцинацію від коронавірусу, і тоді, за умови позитивних показників імунізації, питання продовження карантину навіть не порушуватимуть.

Про це він зазначив під час виступу на міжнародному форумі "Креативна індустрія" 23 вересня.

В цьому контексті міністр звернув увагу на досвід Великої Британії й Данії, що завдяки піврічній інтенсивній вакцинації зараз узагалі не мають проблем з карантинними обмеженнями.

"У нас сьогодні понад 10 мільйонів доз вакцини, на 17 мільйонів, як мінімум, законтрактовано. Іще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року –навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", – відповів глава МОЗ.

Читайте такожВ Україні за добу виявили майже 8 тисяч нових хворих на коронавірус, померли 123 людиниКарантин в Україні був оголошений ще у 2020 році, коли в країні зареєстрували перші спалахи коронавірусу. Обмеження, зокрема, стосуються маскового режиму, роботи громадського транспорту, кінотеатрів й фітнес-клубів, закладів харчування, проведення масових заходів та дотримання соціальної дистанції.

Відсьогодні, з 23 вересня, в Україні запровадили обмеження "жовтої зони", що свідчить про погіршення ситуації з COVID-19, попри деякі успіхи з вакцинацією населення.

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Автор: Яна Ставська