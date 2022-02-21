Рятувальники розібрали конструкцію.

У Львові обвалилась сходова клітка в триповерховому житловому будинку.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 20 лютого близько 13:00 у м. Львів по вул. Ставропігійська, 5 в триповерховому житловому будинку на сходовій клітині між третім та другим поверхами сталося обрушення дерев’яного сходового маршу.

Рятувальники за допомогою висувної драбини провели евакуацію мешканців з другого та третього поверхів під’їзду.

Читайте такожПроковтнув пакетик з канабісом і помер: у Львові виправдали копів у резонансній справіТакож рятувальники проводили розбір конструкцій сходової клітки, що обвалилась.

Наразі інформації, щодо загиблих чи травмованих немає.

Раніше повідомлялося, що у Львові вітчим по-звірячому побив 7-річного пасинка. У дитини зламані череп та щелепа.

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