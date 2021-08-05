Співробітники "Київавтодормосту" з'ясовують причини обвалення частини бетону з мосту.

На столичних Осокорках обвалилась частина шляхопроводу. Бетон покрошився і опинився прямо на проїжджій частині, в напрямку Південного мосту.

Відео з місця пригоди оприлюднено в Telegram-каналі Kievmap, на ньому можна бачити, що рух під мостом перекривати не стали. В коментарях користувачі стверджують, що обвал стався ще в чора, 4 серпня. Водночас – жартують, що черговий столичний міст "втомився".

Як повідомляє "Сьогодні", в КК "Київавтодор" журналістам повідомили, що на місці працюють комунальники. Співробітники "Київавтодормосту" з'ясовують причини обвалення частини бетону з мосту.

Проблеми з мостом на Осокорках виникали і раніше. У 2019 році там обсипалися шматки штукатурки і потрапили на автомобіль.

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Мер Києва Віталій Кличко поклав відповідальність за це на тодішнього директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея та звільнив його.

Також Кличко доручив Департаменту транспорту КМДА обстежити всі штучні споруди у столиці й оперативно надати інформацію про найпроблемніші мости з тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи.

Автор: Дмитро Захаров