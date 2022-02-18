Дитина знаходиться у реанімації.

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко побив 7-річного пасинка.

Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що сьогодні, 18 лютого, близько 02:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до однієї з лікарень Львова звернулася місцева жителька з 7-річним сином.

"Попередньо, медики діагностували у хлопчика перелом склепіння та основи черепа, щелепи, а також множинні гематоми", - йдеться у повідомленні.

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Проведеними заходами правоохоронці встановили, що 25-річний житель Львівського району неодноразово бив дитину, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів школи, де навчався хлопчик, не надходило.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Поліцейські затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області батько побив 8-річну доньку гребінцем, бо у нього не виходило зробити їй зачіску.

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