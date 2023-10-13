Наразі у співпраці з ізраїльською поліцією українські дипломати продовжують пошуки зниклих громадян України.

У полоні бойовиків ХАМАС, які напали на Ізраїль, можуть перебувати громадяни України. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За його словами, наразі у співпраці з ізраїльською поліцією українські дипломати продовжують пошуки зниклих громадян України.

"Ми шукаємо (людей, - УНІАН) і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей… Я не думаю, що кількість (загиблих, - УНІАН) вже суттєво зміниться", - додав посол.

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Корнійчук уточнив, що наразі посольству невідоме місцезнаходження певної кількості українців. Відтак, дипломати не виключають, що частина з них може бути в полоні.

"Про це нам повідомляли ізраїльські служби. Це ще не доведена інформація, тому я прошу не робити з цього фурор. Але, скоріше за все, це відповідає дійсності", - уточнив він.

Дипломат також розповів, що лише одна із сімох загиблих українців мала виключно український паспорт, а решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт.

"Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці", - зауважив він.

За словами Корнійчука, наразі вже організовано кілька рейсів для евакуації українців з Ізраїлю, перший з яких вилетить до Румунії 14 жовтня. Він також зауважив, що триває пошук можливостей для організації евакуації українців із Сектора Гази через єдиний пункт пропуску до Єгипту, який пошкоджено через атаки. На евакуацію звідти погодилися близько 240 українців. Наразі в Каїрі перебуває українська команда разом із уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, яка намагається вирішити питання щодо створення коридору.

"На жаль, це стосується не лише наших громадян… Адже фактично жоден європейський громадянин не зміг евакуюватися звідти з початку війни. Це проблема й американців… Вони не евакуювали не лише цивільних, а й співробітників свого посольства… Тому те, про що зараз говорить ЦАХАЛ, фактично неможливо організувати", - додав посол.

Українці в Ізраїлі

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 жовтня кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи. Також відомо про дев’ятьох громадян, які зазнали поранень, та ще дев'ять, які вважаються зниклими безвісти після нападу бойовиків ХАМАСу. Наразі українське посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки для пошуку зниклих.

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