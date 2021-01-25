У понеділок, 25 січня, активісти націоналістичної організації "Правий сектор" в черговий раз вийшли на мітинг біля будівлі офісу протидії рейдерству вимагати від міністра юстиції України Дениса Малюськи законності в питанні нібито необґрунтованої передачі частини власності ринку "Столичний" бізнесмену Юрію Іванющенку і його ставленикам.

Як повідомив "Українським Новинам" керівник осередку "Добровольчого українського корпусу" (ДУК) "Правий сектор" у Києві Юрій Гуренко, "Правий сектор" має намір докласти всіх зусиль, щоб "змусити Мін'юст і його керівника Малюську перестати грати на боці олігарха-втікача з "сім'ї Януковича".

За його словами, це випливає з рішень, які офіс протидії рейдерству приймає останнім часом, і зокрема - у п'ятницю, 22 січня.

Також, за його словами, складається враження, що офіс протидії рейдерству вважає за можливе брати на себе не покладені за законом функції, зокрема - скасовувати рішення, які знаходяться виключно в компетенції суду.

"Коли (це питання) втручається державна структура, це говорить про те, що вона, фактично, стають на бік Юри "Єнакіївського", - зазначив керівник київського підрозділу "Правого сектора".

Також він додав, що "Правий сектор" буде продовжувати акцію до тих пір, поки Мін'юст "не перестане втручатися в ситуацію", яка, на його думку, знаходиться не в компетенції Міністерства.

"Ми - за відновлення законності. І якщо у ринку, якоїсь його частини, з'являвся новий власник, і цей власник ніяк не пов'язаний з режимом Януковича, це нехай не найідеальніший, але дуже непоганий варіант. Як ми заявляли на самому початку акції, пов'язаної з ринком "Столичний", наше завдання - забрати у "єнакіївських" цю годівницю, за допомогою якої вони, цілком можливо, фінансують війну на Донбасі. Всі, хто допомагає подібним олігархам-втікачам, фактично виступають проти України, і, очевидно, є злочинцями", - резюмував Гуренко.

Представники "Правого сектору" вимагали, щоб міністр Малюська пояснив, чому він підтримує "єнакіївську мафію", яка захопила ринок "Столичний" і може бути причетною до фінансування війни на Сході країни.

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Автор: УНІАН