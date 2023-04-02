Він захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Також був учасником АТО.

В одному з готелей Житомира знайшли мертвим сержанта Віталія Журавля.

Як повідомила Костопільська міськрада, військовий помер раптово. Причиною смерті 48-річного чоловіка став набряк головного мозку. Там зазначили, що 27 березня чоловік був направлений на консультацію та додаткове обстеження до військового шпиталю у Житомирі, а 30 березня його без ознак життя було виявлено за місцем тимчасового проживання в готелі "Ялинка".

"Віталій Журавель довгий час лікувався та проходив реабілітацію після поранення, внаслідок падіння гелікоптера", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у міськраді, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну Журавель вступив у лави ЗСУ, служив старшим бойовим медиком 4 аеромобільної роти військової частини А4350. Був учасником АТО.

Мобілізація в Україні

З початку війни в Україні оголосили масову мобілізацію чоловіків в армію. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, навіть через рік план мобілізації так і не був виконаний, тому в ЗСУ не вистачає ряду низки фахівців.

А 29 березня стало відомо, що процедуру мобілізації в Україні планують удосконалити. Над поправками до закону зараз працює профільний комітет Верховної Ради.

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