Комунальники намагаються якомога швидше усунути проблему.

У Житомирі призупинили подачу водопостачання у зв'язку з аварійним вимкненням насосного обладнання.

Про це повідомило комунальне підприємство "Житомирводоканал". "У зв'язку з аварійним вимкненням насосного обладнання на ВНС другого підйому тимчасово призупинено подачу води на місто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальники працюють над відновленням роботи обладнання та намагаються усунути проблему якнайшвидше.

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