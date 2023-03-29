Процедуру мобілізації в Україні планують удосконалити. Над поправками до закону зараз працює профільний комітет Верховної Ради. Про це заявив представник президента в парламенті Федір Веніславський в коментарі Укрінформу.
За його словами, в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони відбулося засідання за участю всіх керівників вищого рівня, що відповідають за мобілізаційні заходи.
"З'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", – заявив Веніславський.
Нардеп зазначив, що зараз комітет працює над вдосконаленою процедурою мобілізації. Серед іншого планують врегулювати питання видачі повісток внутрішньо переміщеним особам, які проживають не за місцем постійної реєстрації.
Мобілізація в Україні
У перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії українська держава почала масову мобілізацію чоловіків в армію. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, навіть через рік план мобілізації повністю так і не був виконаний. Армії не вистачає ряду фахівців.
В умовах мобілізації для України стала нормою масова видача повісток на вулицях. За словами військових чиновників, оскільки більшість військовозобов'язаних не з'явилися самостійно у військкомати з початком війни, повістки вирішили масово роздавати в громадських місцях.
При цьому військові підкреслюють, що повістки роздають в першу чергу для того, щоб людина прийшла до військкомату і актуалізувала свої облікові дані. Сам факт видачі повістки зовсім не означає, що людина відправиться на фронт.