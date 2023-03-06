За словами міністра оборони, Генштабу ЗСУ все ще потрібні люди різних професій.

Початковий план мобілізації в Україні, який затвердили після повномасштабного вторгнення Росії, ще до кінця навіть не завершили. Генеральному штабу ЗСУ, як і раніше, потрібні люди різних професій.

Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданню LIGA.net. Чиновник сказав: "Він (Генеральний штаб, — УНІАН) точно знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план і категорії фахівців".

Резніков уточнив, що Міністерство оборони здійснює контроль над мобілізацією і хоче замінити всю паперову документацію спеціалізованою програмою. Зараз відомство займається її впровадженням.

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"У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця ввести. Це буде один з викликів Віталія Дейнеги", — додав Резніков.

Окремо Міністр оборони підкреслив важливість вміння керувати підлеглими в армії: "Союзники пропонують лідерські курси молодших командирів, середніх командирів і сержантів. Адже саме сержанти — це кістяк армії. Ми майже 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе. І для багатьох вузів військова кафедра була формальністю".

Мобілізація в Україні: остання інформація

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в нашій країні проводиться набір людей в армію. Військовозобов'язані отримують повістки в різних місцях, адже це дозволено законом.

Якщо після вручення повістки не з'явитися в центр комплектування, то може настати кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 КК, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Однак рішення про покарання виносить суд.

Як пояснили адвокати, процедури анулювання повістки немає, тому що це оповіщення про необхідність прийти в ТЦК.

Раніше УНІАН публікував окремий матеріал про види повісток і правила їх вручення чоловікам.

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