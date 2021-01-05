Аудіозапис, який отримала Нацполіція, вже направлений на проведення фоноскопічної експертизи.

Національна поліція України запланувала проведення слідчих дій із розпорядником звукозапису в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції України.

Читайте такожСправа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою, але наклав зобов'язання на начальника СІЗОНаголошується, що аудіозапис, який отримала Нацполіція, вже направлений на проведення фоноскопічної експертизи.

"Національна поліція України зацікавлена в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників вбивства Павла Шеремета. Для цього необхідно провести відповідні слідчі дії з особою, котра є розпорядником звукозапису", - мовиться у дописі.

Зауважується, що оскільки розпорядник звукозапису наразі перебуває на території однієї з країн Європейського Союзу, то для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги.

Так, уже сформована спільна група в складі співробітників Нацполіції та Офісу генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису.

Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях. Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона, запевнили в поліції.

"Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді. Слідством була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину. Надалі рішення ухвалюватиме суд", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у поліції зауважують, що отримана інформація про так званий "білоруський слід" "стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні".

Як раніше повідомляло слідство, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, зокрема й Білорусі. "Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - зазначили в поліції.

Також зазначається, що в рамках досудового розслідування всю без винятку інформацію, яка може допомогти встановити істину в кримінальному провадженні, ретельно відпрацьовують слідчі та оперативники Нацполіції. "Тож вкотре закликаємо сторону захисту обвинувачених у виконанні вбивства Павла Шеремета не маніпулювати та утриматися від упереджених висловлювань", - додали правоохоронці.

У своїх діях, зауважують вони, поліцейські керуються виключно нормами українського законодавства, яке обмежує розповсюдження даних досудового розслідування. Адже, відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим".

Також у поліції нагадали, що, згідно зі ст. 387 Кримінального кодексу України, за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування передбачена кримінальна відповідальність.

Справа Шеремета: що відомо на 5 січня

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

Разом із тим, 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників убивства журналіста, і розслідують їх.

Водночас адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Тетяна Поляковська