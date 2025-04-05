В місті оголосили три дні жалоби.

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилася до 72 людей, з них 11 - діти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У лікарнях зараз перебуває 46 поранених, з них 5 дітей (двоє діток у Дніпрі) та 23 жінки. 19 людей перебувають у тяжкому стані, з них - четверо дітей. Одній дівчинці лише 3 роки. А старшій пацієнтці - 81 рік. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя кожного", - написав Вілкул.

Також він додав, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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"Діти, родини, люди похилого віку... Удари балістикою та "шахедами" по житлових кварталах та дитячих майданчиках… Це ні що інше, як масове вбивство мирного населення. Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль… Співчуття рідним та близьким кожного… А окупанти - горіть у пеклі, нелюди! Не пробачимо ніколи", - додав Вілкул.

Удар по Кривому Рогу: що треба знати

Нагадаємо, 4 квітня окупанти завдали удару балістикою по житловій забудові у Кривому Розі. У міноборони Росії цинічно відреагували на цей удар, заявивши, що "високоточною" атакою було нібито уражено місце проведення "військової наради".

За даними журналістів, у криворізькому ресторані, який був ціллю ракетного удару Росії, проходив форум представників місцевої б'юті-індустрії, а також день народження.

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