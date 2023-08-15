Жінка випадково не помітила, як її розмови про релігію перетворилися у пропагандистську нісенітницю.

Прихожанка УПЦ МП під Києво-Печерською лаврою видала порцію нісенітниці про Україну, Росію та криваву війну.

Як повідомляє "Громадське", під час спілкування з журналістами жінка доводила, що УПЦ МП нібито стала жертвою політичних репресій. Втім, згодом її релігійні думки переросли у типові російські наративи.

"Україна - це експериментальна країна, експеримент. Якби Росія стріляла, вона б усе бомбила. Це договірняк, війна - це натівський договірняк", - заявила опальна парафіянка.

Що відбувається в Лаврі сьогодні

Зранку 15 серпня у соцмережах ширяться відео, на яких до приміщень Лаври намагаються увійти представники комісії Мінкульту, зриваючи із дверей деяких корпусів замки. Поруч перебуває велика кількість правоохоронців, а також вірян УПЦ МП.

Раніше у заповіднику Києво-Печерська лавра повідомили, що ще з 11 серпня у трьох приміщеннях Лаври забарикадувалися віряни УПЦ МП.

Нагадаємо, що намагання звільнити приміщення Лаври від представників УПЦ МП тривають ще з березня, коли ченці офіційно мали виселитися, адже заповідник розірвав з УПЦ договір про оренду. Віряни не пропускали комісію Мінкульту до приміщень. Згодом до більшості із них все ж вдалося отримати доступ, однак деякі і досі залишаються під контролем представників УПЦ попри судові рішення про необхідність їхнього виселення.

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