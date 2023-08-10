Сьогодні, 10 серпня, Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (Чоловічий монастир) Української православної церкви повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє в Telegram Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).
Зазначається, що після довгих судових слухань нарешті було ухвалене рішення щодо повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.
В міністерстві нагадали, що вчора, 9 серпня, Господарський суд міста Києва по іншій справі визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". При цьому підставою для розірвання договору стала низка порушень, які були встановлені під час перевірки комісією МКІП та заповідником.
Протистояння довкола Лаври
Як повідомляв УНІАН, протистояння довколо Києво-Печерської лаври триває не перший місяць. Ще в березні 2023 року УПЦ МП мала звільнити всі приміщення Лаври, бо заповідник розірвав з нею договір про оренду. Біля Лаври стояли прихильники цієї церкви і перешкоджали комісії Мінкульту пройти в приміщення, щоб описати майно і опломбувати приміщення. Відбувалися постійні словесні перепалки, інколи штовханина, молитви і прокльони.
Тільки 6 липня правоохоронцям вдалося розблокувати доступ до кількох корпусів Лаври.
В.о. директора заповідника Максим Остапенко сказав, що Московський патріархат повинен до кінця року передати об'єкти культурної спадщини і мощів святих до державного заповідника "Києво-Печерська Лавра".