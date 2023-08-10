Об’єкти Нижньої Лаври передані державному заповіднику "Києво-Печерська Лавра".

Сьогодні, 10 серпня, Господарський суд міста Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (Чоловічий монастир) Української православної церкви повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє в Telegram Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

Зазначається, що після довгих судових слухань нарешті було ухвалене рішення щодо повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.

В міністерстві нагадали, що вчора, 9 серпня, Господарський суд міста Києва по іншій справі визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". При цьому підставою для розірвання договору стала низка порушень, які були встановлені під час перевірки комісією МКІП та заповідником.

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Протистояння довкола Лаври

Як повідомляв УНІАН, протистояння довколо Києво-Печерської лаври триває не перший місяць. Ще в березні 2023 року УПЦ МП мала звільнити всі приміщення Лаври, бо заповідник розірвав з нею договір про оренду. Біля Лаври стояли прихильники цієї церкви і перешкоджали комісії Мінкульту пройти в приміщення, щоб описати майно і опломбувати приміщення. Відбувалися постійні словесні перепалки, інколи штовханина, молитви і прокльони.

Тільки 6 липня правоохоронцям вдалося розблокувати доступ до кількох корпусів Лаври.

В.о. директора заповідника Максим Остапенко сказав, що Московський патріархат повинен до кінця року передати об'єкти культурної спадщини і мощів святих до державного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

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