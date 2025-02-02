Генсек НАТО закликав партнерів до більшої солідарності в цьому питанні.

Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО буде становити значно більше 2% валового внутрішнього продукту. Таке рішення буде прийнято найближчими місяцями. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Welt.

Він зазначив, що партнери по Альянсу приймуть рішення щодо точних деталей в найближчі місяці "з огляду на наступний саміт НАТО в Гаазі у червні".

"Але я можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше 2%", - підкреслив Рютте.

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У Welt наголосили, що на саміті дипломати очікують "запеклих переговорів щодо вищої мети" - спершу 3 або 3,5%, через що генсек закликав партнерів по НАТО до більшої солідарності.

"НАТО має триматися разом як Альянс. Але тягар має бути справедливо розподілений між Європою, Канадою та США. Щоб американці не платили занадто багато, а ми не платили занадто мало", - зауважив Рютте.

Витрати країн НАТО на оборону - що відомо

Раніше видання Financial Times писало, що дві країни НАТО під тиском Трампа погодилися витрачати 5% ВВП на оборону. Йдеться про Литву та Естонію, які заявили, що розуміють рівень загрози від РФ.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на вимогу Трампа витрачати більше на оборону. За його словами, 5% від ВВП - це дуже дорого для країни.

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