Перелік поповнили Ігор Копилов, Ігор Петренко та Марія Миронова.

Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки внесло російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка і Марію Миронову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє прес-служба МКІП.

Зазначається, що відповідний лист СБУ надійшов до відомства 11 травня.

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«Відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 року Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, воно здійснює оприлюднення переліку й оновлення на своєму офіційному сайті.

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Автор: Інна Андаліцька