Законопроектом, зокрема, впроваджуються посвідчення власника зброї та Єдиний державний реєстр цивільної зброї.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні Комітету.

Як зазначив, представляючи законопроект, один з його авторів, депутат від "Слуги народу", член Комітету Олександр Дануца, Україна - "єдина держава в Європі, яка не має закону про обіг цивільної зброї".

"На сьогоднішній день те, що ми маємо, - це великий компроміс... за 30 років, яких існує наша країна", - сказав він і закликав опрацювати надалі, до другого читання, цей законопроект та ухвалити його в цілому.

Водночас депутат від "СН", член Комітету Максим Бужанський виступив проти ухвалення цього законопроекту. Він зауважив: "Дозволивши короткоствольну зброю, ми лише підвищимо градус усіх побутових конфліктів, які зараз є, до рівня застосування вогнепальної зброї".

"Я чув аргумент про те, що автори головного законопроекту вважають за необхідне дозволити мати короткоствольну зброю для охорони житла і майна. Це не аргумент в моїх очах, тому що у нас дозволено мати вдома гладкоствольну зброю. І чим в даному випадку короткоствол має перевагу перед рушницею, грубо кажучи, я не розумію", - сказав він.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроектом регулюються відносини, пов’язані з обігом виключно цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Встановлюються категорії цивільної вогнепальної зброї: А - автоматична вогнепальна зброя; В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С - короткоствольна вогнепальна зброя; D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, впроваджується посвідчення власника зброї, у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. Крім цього, на кожну одиницю зброї впроваджується технічний паспорт, у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України, які не мають медичних протипоказань, а також не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини, передбачені Розділами І, ІІ, ІІІ, ІV, VІ, ІХ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, XV, XVII, XVIII, ХІХ, ХХ Особливої частини Кримінального кодексу України (крім реабілітованих); не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за рядом статей Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Серед іншого запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Крім того, запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Також запроваджуються курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Законопроектом визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів, зберігання цивільної зброї та бойових припасів, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.

Встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Також члени Комітету прийняли рішення рекомендувати парламенту ухвалити в першому читанні законопроект "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону України "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї" (№4336).

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Автор: Тетяна Поляковська