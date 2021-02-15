Вилетіти в Україну їм вдасться не раніше сьогоднішнього вечора.

Застряглі на Занзібарі 180 українських туристів третій день не можуть вилетіти додому.

Читайте також"Ковідний" роман: "дівчина з собачкою з Уханя" полетіла в Африку з главою Держміграційної служби (фото)Як йдеться в сюжеті ТСН, туроператор Join UP пояснює, що проблема виникла через несправність літака.

Серед пасажирів виявилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк та його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірусу затряла в Ухані, бо відмовилася летіти додому без свого песика.

Пара два тижні відпочивала на Занзібарі, а тепер дівчина скаржиться в соцмережах, що виліт переносили вже тричі. До того ж першу ніч пасажири разом з дітьми спали просто неба біля аеропорту. Згодом частину людей поселили в готель, а решта, за словами Анастасії, знаходяться в автобусах.

Вилетіти в Україну їм вдасться не раніше сьогоднішнього вечора.

Українські туристи на Занзібарі

Про те, що на Занзібарі застрягли українські туристи стало відомо сьогодні. За повідомленням прес-секретаря Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, майже 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Українці третій день не можуть покинути острів через зламаний літак.

Стосунки Максима Соколюка та Анастасії Зінченко

Модель Анастасія Зінченко в розпал пандемії коронавірусу "застрягла" в китайському Ухані. Причина, по якій дівчина там залишилася, а інших українців евакуювали, наступна: перевозити тварин тоді було заборонено, тому Настя на кілька місяців залишилася зі своєю собачкою.

Пізніше стало відомо, що додому дівчині допомагав повернутися голова Держміграційної служби України Максим Соколюк. Між ними зав'язався роман.Закохані вже заручені.

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Автор: УНІАН