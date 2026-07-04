Уряд визначив, де розмістять Український національний пантеон

Функціонування Пантеону здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та інших джерел.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою Український національний пантеон буде розміщений на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Як повідомив Український інститут національної пам’яті (УІНП), документ передбачає розробку концепції та структури Пантеону; забезпечення науково-методичного супроводу процесу його утворення та визначення форм меморіалізації; проведення експертних та публічних обговорень із питань, пов’язаних з утворенням та діяльністю Пантеону.

Також зазначається, що УІНП спільно з Міністерством закордонних справ України мають забезпечити проведення верифікації борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців, і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне здійснення перепоховання на території Пантеону.

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Водночас на Міністерство культури, до сфери якого належить Києво-Печерська лавра, покладено відповідальність за розташування Пантеону з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог стосовно охорони культурної спадщини та міжнародних зобов’язань України, а також забезпечення організації та проведення архітектурного конкурсу на найкращий архітектурний проєкт.

"Створення, облаштування, утримання та забезпечення функціонування Пантеону в складі Національного заповідника "Києво-Печерської лаври" здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у повідомленні.

Ухвалення закону про створення Пантеону

Як повідомляв УНІАН, закон "Про Український національний пантеон" ухвалено за основу і в цілому 1 липня 2026 року.

Таким чином ним на законодавчому рівні пропонується створити єдиний національний простір, що символізуватиме безперервність української державницької традиції - від Русі до сучасної України.

Він стане місцем почесного перепоховання визначних діячів України та встановлення кенотафів для тих, чиї останки неможливо повернути на Батьківщину. Також Пантеон має стати центром збереження історичної пам’яті, патріотичного виховання та проведення державних церемоній.

Передбачається, що саме тут відбуватимуться офіційні урочистості, вручення найвищих державних нагород.

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