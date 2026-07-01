'Новий етап ескалації': Навроцький різко засудив рішення Зеленського про Пантеон

Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького заявила, що внесення президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про створення Національного пантеону є черговим кроком, який загострює українсько-польські відносини. Про це йдеться у заяві канцелярії президента Польщі, опублікованій у соцмережі X.
У заяві польська сторона назвала ініціативу Зеленського "наступним етапом дій ескалаційного характеру", пов'язавши її з рішенням, ухваленим наприкінці травня, про присвоєння одній із військових частин почесного найменування на честь "героїв УПА".
"Президент Зеленський оголосив про подання закону про Національний пантеон – це наступний етап дій ескалаційного характеру з боку української влади після рішення кінця травня про надання одній із військових частин імені "героїв УПА", – заявили в канцелярії Навроцького.
Також у польській адміністрації заявили, що президент Навроцький, який раніше повідомив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла, "мав рацію", ухваливши таке рішення.
"Як видно з хвилі критики, яка спіткала пана президента з боку правлячих кіл, які тепер самі визнають правоту президента, – тверде відстоювання польських справ Каролем Навроцьким є правильним", – йдеться у повідомленні.
Україна і Польща - останні новини
Як повідомля УНІАН, в оточенні президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмеження контактів із президентом України Володимиром Зеленським на тлі нового загострення українсько-польських відносин.
На тлі цих новин очільник Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що на сьогодні напруженість між Україною та Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися.