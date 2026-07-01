'Новий етап ескалації': Навроцький різко засудив рішення Зеленського про Пантеон

У канцелярії президента Польщі заявили, що законопроєкт про Національний пантеон є продовженням "ескалаційних дій" української влади.

Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького заявила, що внесення президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту про створення Національного пантеону є черговим кроком, який загострює українсько-польські відносини. Про це йдеться у заяві канцелярії президента Польщі, опублікованій у соцмережі X.

У заяві польська сторона назвала ініціативу Зеленського "наступним етапом дій ескалаційного характеру", пов'язавши її з рішенням, ухваленим наприкінці травня, про присвоєння одній із військових частин почесного найменування на честь "героїв УПА".

"Президент Зеленський оголосив про подання закону про Національний пантеон – це наступний етап дій ескалаційного характеру з боку української влади після рішення кінця травня про надання одній із військових частин імені "героїв УПА", – заявили в канцелярії Навроцького.

Відео дня

Також у польській адміністрації заявили, що президент Навроцький, який раніше повідомив про намір позбавити Зеленського ордена Білого Орла, "мав рацію", ухваливши таке рішення.

"Як видно з хвилі критики, яка спіткала пана президента з боку правлячих кіл, які тепер самі визнають правоту президента, – тверде відстоювання польських справ Каролем Навроцьким є правильним", – йдеться у повідомленні.

Україна і Польща - останні новини

Як повідомля УНІАН, в оточенні президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмеження контактів із президентом України Володимиром Зеленським на тлі нового загострення українсько-польських відносин.

На тлі цих новин очільник Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що на сьогодні напруженість між Україною та Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися.

Вас також можуть зацікавити новини: