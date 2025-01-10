Тираж нового поштового випуску становить 500 тисяч екземплярів.

Державна "Укрпошта" представила першу марку в цьому році під назвою "Iʼm fine", яка відтворює однойменну інсталяцію.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі генеральний директор Ігор Смілянський, вона містить реальні артефакти війни, які зібрали на деокупованих територіях: прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутникові антени, знищені знаки назв міст і розбиті паркани:

"I’m Fine :)" говорить наша нова марка, на якій відтворено однойменну інсталяцію, що була представлена на культовому Burning Man у США влітку 2024 року".

Тираж нового поштового випуску становить 500 тисяч екземплярів. Передзамовити поштовий випуск вже можна онлайн, а з 16 січня - придбати у відділеннях та філателістичних крамницях.

Відео дня

"Укрпошта"

Нагадаємо, вчора національний оператор поштового зв'язку оголосив про стратегічне партнерство з відомим китайським маркетплейсом TEMU.

На початку року компанія ввела нові тарифи на доставку посилок - відтепер вони залежатимуть не від ваги відправлення, а від об’єму. Поштовий оператор також переглянув вартість частини тарифів.

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