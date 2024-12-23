Компанія також переглянула вартість частини своїх тарифів у бік підвищення.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 1 січня 2025 року вводить нові "невагомі" тарифи на доставку посилок, які будуть залежати не від ваги відправлення, а виключно від об’єму. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

"Вперше в історії "Укрпошти" ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так - повністю. Тож у нас будуть "невагомі" тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага - не від об’ємної ваги, а лише від об’єму", - зазначив Смілянський.

За його словами, компанія переглянула частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта "залишаються найдоступнішими на ринку".

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"Ціна фіксована, і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безкоштовно) або своїми, тут вам треба буде лише лінійка", - зазначив очільник "Укрпошти".

Смілянський пояснив, що в нових тарифах буде закладено вісім розмірів посилок. Але вказувати їхню вагу при відправленні все одно доведеться для контролю цілісності відправлення.

Він також повідомив, що ці зміни пов’язані з тим, що "Укрпошта" закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями. Щоб це сталось швидше - компанія переходить на стандартизоване упакування.

"Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення", - додав очільник "Укрпошти".

"Укрпошта": головні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що з 11 листопада 2024 року "Укрпошта" оновила вимоги до пакування посилок, зокрема вона припинила приймати неналежно запаковані відправлення через запровадження автоматизованих сортувальних ліній.

Компанія також оприлюднила свій графік роботи під час різдвяно-новорічних свят. Тоді повідомлялося, що "Укрпошта" не працюватиме 1 січня 2025 року. 24 грудня установа працюватиме до 17:00, 31 грудня - до 17:00.

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