Кабмін розширив перелік тих, хто матиме на це право.

Уряд України розширив коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram. Він зазначив, що урядом внесено зміни до постанови № 1983 про затвердження Порядку формування квоти імміграції, якими розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Відповідно до рішення уряду, право на довгострокове перебування або постійне проживання матимуть іноземці та особи без громадянства, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три й більше років.

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Також матимуть право на отримання дозволу на імміграцію в Україну особи, які служили у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України (незалежно від строку військової служби) і були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоровʼя - за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обовʼязків військової служби.

Мельничук зазначає, що за подання пропозицій до Державної міграційної служби України щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб буде відповідати Міністерство оборони України та Національна гвардія.

Уточнено перелік документів, що подаються до Державної міграційної служби для отримання дозволу на імміграцію в Україну.

В Україні зменшили терміни ухвалення рішення про імміграцію іноземців

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою зміни до Закону "Про імміграцію" щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства №6516.

Цим законом зменшено строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з 1 року до 6 місяців. Також запроваджується нова підстава надання дозволу на імміграцію для осіб, які безперервно проживали на території України понад 5 років по посвідці на тимчасове проживання (окрім іноземних студентів).

Законом удосконалюється квотний принцип надання дозволу на імміграцію, а саме: квота запроваджуватиметься не щорічно, а тільки у разі погіршення міграційної ситуації в Україні.

Законом посилюються заходи протидії нелегальній міграції відносно осіб, яким відмовлено у видачі дозволу на імміграцію або скасовано такий дозвіл з урахуванням вимог та викликів сьогодення.

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