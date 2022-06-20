Фігурант виконував обов'язки генерального директора підприємства.

В Одесі викрито керівника обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у розтраті понад 1,5 млн грн, призначених для боротьби з катастроф.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що зловмисник у 2021 році незаконно розтратив гроші Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, коли тимчасово виконував обов'язки генерального директора підприємства.

Чиновник уклав договір з фірмою, що займалася продажем товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби на загальну суму 2 млн 875 тис. грн. При цьому через необґрунтоване завищення ціни за одиницю товару розтратив частину коштів на користь постачальника. Матеріальні збитки, завдані центру, сягнули понад 1 млн 502 тис. грн.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються всі учасники злочинної схеми.

Нагадаємо, в Одеській області у важкому стані госпіталізований інфікований ботулізмом чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: