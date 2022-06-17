Житель міста Южне захворів, поївши домашні консерви з качки.

В Одеській області у важкому стані госпіталізовано чоловіка, який захворів на ботулізм.

Про це журналістам повідомили в державній установі "Одеський обласний центр контролера і профілактики хвороб МОЗ України".

Відзначається, що потерпілий, чоловік 1985 р.н., житель міста Южне, 9 червня їв тушонку домашнього приготування з м'яса качок. Через кілька днів, 13 червня, його стан здоров'я погіршився: з'явилися болі в животі, слабкість, сухість у роті, двоїння в очах, помутніння зору, птоз (опущення повік).

Машиною швидкої допомоги чоловік був доставлений в Одеську інфекційну лікарню в реанімаційне відділення, де йому поставили діагноз: ботулізм, стан важкий. Потерпілому призначено необхідне симптоматичне лікування та введена протиботулінічна сироватка. Хворий продовжує лікування.

У центрі нагадали, що у 2021 році в Одеській області було зареєстровано 4 випадки захворювання на ботулізм, з них один закінчився летально (після вживання в'яленої риби домашнього приготування).

За даними медиків, ботулізм - хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і супроводжується важким ураженням центральної і вегетативної нервової системи. Причиною ботулізму частіше стають продукти домашнього консервування м'яса, риби, рідше овочів, в'ялені або копчені продукти в разі не дотримання відповідних вимог при заготівлі, переробці або зберіганні продукту.

Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, що викликає хворобу, не псує продукти. Також причиною захворювання може бути вживання в'яленої або копченої риби і копчених виробів з м'яса (ковбаси, шинки і т.п.).

Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно або недостатньо термічно оброблені, транспортувалися або зберігалися неналежним чином. Навіть консерви, в яких все в порядку з терміном придатності, видом і смаком, можуть бути заражені.

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