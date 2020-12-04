Рішення облради, ухвалене 8 років тому, визнано неконституційним.

Одеський окружний адміністративний суд скасував статус російської мови як регіональної.

Як повідомила прес-служба суду, 3 грудня окружний суд задовольнив позов першого заступника прокурора Одеської області.

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Зокрема, суд визнав протиправним і недійсним рішення Одеської обласної ради про встановлення в Одеській області регіональної мови - російської.

Встановлено, що 15 серпня 2012 року Одеська обласна рада ухвалила рішення «Про заходи щодо імплементації положень Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Одеської області».

Цим рішенням визначено, що на території області поряд з українською мовою як державною поширеною є російська мова як регіональна.

Також, згідно з рішенням облради, до російської мови застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов, які передбачені в Законі України «Про засади державної мовної політики».

«Проте 28 лютого 2018 року Конституційний суд України визнав Закон України «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Конституції України», - зазначається у повідомленні.

Виходячи з цього, суд дійшов висновку, що позов прокуратури підлягає задоволенню.

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Автор: Лариса Козова