Фігурант обіцяв вплинути на рішення про позитивне проходження конкурсу на займання вакантної посади в слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань.

В Одесі за хабар 5 тис. дол. судитимуть начальника підрозділу Інституту ВМС України Національного університету "Одеська морська академія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України, до суду направлено обвинувальний висновок щодо начальника підрозділу вищеназваного вишу. Фігуранту закидають замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), яке завдало значної шкоди потерпілому (ч.3. ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік отримав від громадянина хабар 5 тис. дол. за нібито вплив на рішення членів конкурсної комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантної посади до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань.

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Автор: Лариса Козова