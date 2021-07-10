На Чернігівщині викрили військового комісара, який вимагав $1200 хабара за непризов на службу у Збройні сили України.
Хабарник вимагав гроші від місцевої мешканки й обіцяв натомість владнати питання щодо непризову її сина на строкову військову службу, розповіли в МВС.
"З метою приховування протиправної діяльності фігурант залучив посередника, саме через нього отримував кошти за свої послуги. Поліцейські задокументували два факти отримання воєнкомом неправомірної вигоди по 600 доларів США", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що наразі вирішується питання про повідомлення офіцеру та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.
Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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