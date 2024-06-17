У Міноборони кажуть: сервіс залишається найзручнішим способом оновлення даних та виконання свого обов'язку.

Понад 1,5 млн українців вже оновили свої дані онлайн - через мобільний застосунок "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, зазначається на сайті Міністерства оброни України.

"Резерв+" залишається найзручнішим способом оновлення даних та виконання свого обов'язку. Вже 1,5 млн громадян оновили дані в мобільному застосунку. Водночас через ЦНАП - понад 233 000 унікальних оновлень, а через ТЦК та СП - 208 000. На обробку такої кількості звернень ТЦК знадобилось би близько року. Цифрові інструменти допомагають громадянам оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", - зазначила вона.

Крім того, повідомляється, що вже понад 210 тис. військовозобов'язаних жінок оновили дані через "Резерв+".

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"Найактивніше оновлюють дані закордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та Сполучених Штатах Америки", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони нагадали, що оновити дані необхідно до 16 липня включно. Для цього можна завантажити застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизуватися через Bank ID або ж звернутися до територіальних центрів комплектування чи центрів надання адміністративних послуг.

Мобільний застосунок Резерв+: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що 18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код.

Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документу.

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