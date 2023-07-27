Комісія з перевірки стану мостових споруд проаналізувала інформацію щодо стану 24 тисяч мостів з понад 28 тисяч наявних.

В Україні 9% всіх мостів в аварійному стані - ці мости знаходяться як в містах, так і за межами населених пунктів майже в усіх регіонах.

Як повідомляє прес-служба міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України в Facebook, була проведена перевірка й вже відомі попередні висновки.

Так, відомством було встановлено, що:

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9% мостів мають непрацездатний стан – це аварійний стан відповідно до класифікації;

16% мостів мають обмежено працездатний стан – йдеться про близький до найгіршого стан;

50% мостів, які мають найкритичніший стан, не обстежувались останні три роки.

Прес-служба відомства в коментарі УНІАН не назвала, де конкретно знаходяться аварійні мости з міркувань безпеки під час воєнного стану.

"Це середній відсоток по всій країні, тобто ці мости знаходяться як в містах, так і за межами населених пунктів майже в усіх регіонах. З міркувань безпеки під час воєнного стану конкретну прив’язку називати не можемо", - повідомили в відомстві.

Зазначається, що у ході роботи Комісією з перевірки стану мостових споруд було проаналізовано інформацію щодо стану 24 тисяч мостів з понад 28 тисяч наявних.

Комісія напрацювала основні рекомендації, які будуть використанні у звіті за результатами роботи, для розробки необхідних урядових рішень. Серед іншого, йдеться про встановлення на мостах, що перебувають у непрацездатному стані автоматизованих систем моніторингу їх технічного стану, накопичення технічної інформації про стан всіх мостів в єдиній системі, створення резервних ресурсів на випадок аварійної ситуації. Йдеться про тимчасові модульні конструкції, які можуть використовуватись у випадках порушення функціонування мосту.

За час роботи Комісія вже оглянула мости в Києві, Житомирі, Рівному, Черкасах та Кіровоградській області. Йдеться про споруди, які мають найбільш критичний стан.

Стан мостів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 17 липня експерти з Мінвідновлення зафіксували суттєві пошкодження мосту імені Є. Патона та мосту Метро у Києві. Ці два мости мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці.

20 липня стало відомо, що Комісія з перевірки мостових споруд оглянула три об'єкти у Житомирі й Рівному, та оцінила їх стан як критичний та аварійний. У порівнянні із мостами в Києві, ситуація з технічним станом об'єктів в регіонах є менш критичною, зазначили в відомстві.

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