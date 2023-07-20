У порівнянні із мостами в Києві, ситуація з технічним станом об'єктів в регіонах є менш критичною, зазначили в відомстві.

Комісія з перевірки мостових споруд оглянула три об'єкти у Житомирі й Рівному, та оцінила їх стан як критичний та аварійний.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, експерти Державного підприємства "ДерждорНДІ" провели візуальну перевірку, відеофіксацію та здійснили експрес-інструментальну оцінку стану основних елементів конструкцій трьох об’єктів у Житомирі та Рівному.

Зазначається, що першим об'єктом став шляхопровід у Житомирі, який було збудовано ще 66 років тому, а остання реконструкція відбулася в 1977 році. За попередніми даними експертів, зараз він перебуває в аварійному стані. Зокрема, зафіксовано корозію робочої арматури в прогонових будовах і ригелях. Стійки опор мають поздовжні тріщини, відшарування зруйнованого бетону, оголену та іржаву арматуру.

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Також комісія перевірила міст через річку Кам'янка, який був побудований у 1983 році. За словами експертів, експлуатаційне утримання мосту перебуває на дуже низькому рівні. Металеві стійки руслових опор та балки прогонової будови потребують очищення від іржі і покриття їх антикорозійними фарбами. Берегові опори мають часткове руйнування бетонної поверхні.

Крім того, експерти оглянули один із найважливіших мостів в місті Рівне, який був побудований ще в 1964 році та перебуває наразі в критичному стані. Спостерігається руйнування опор, ригелів, асфальтобетону, гідроізоляції тротуарів і швів.

"У порівнянні із мостами в Києві, ситуація менш критична, проте, технічний стан об’єктів також викликає чимало запитань. Акти за результатами огляду будуть розглянуті на засіданні Комісії для ухвалення відповідних рішень", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Зазначається, що всі мости, які оглядала комісія в Рівному та Житомирі, перебувають на балансі органів місцевого самоврядування.

В Києві зафіксували суттєві пошкодження мосту Патона

Як повідомляв УНІАН, 17 липня експерти з Мінвідновлення зафіксували суттєві пошкодження мосту імені Є. Патона та мосту Метро у Києві. Ці два мости мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці.

В Мінвідновлення тоді також нагадали, що у 2018 р. під час обстеження мосту ім. Є. Патона експертами, він був визнаний непрацездатним. Огляд об’єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року, але остання перевірка відбулася 2020 році.

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