Ці два мости мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу та значний вплив на економіку столиці.

Експерти з Мінвідновлення зафіксували суттєві пошкодження мосту імені Є. Патона та мосту Метро у Києві. Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook, днями розпочалася робота на об’єктах Комісії з перевірки стану мостових споруд.

"Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. На черзі – мостові споруди в інших регіонах. Особливу увагу приділимо позакласним об’єктам з великою інтенсивністю руху та важливим з точки зору логістики і мобільності населення", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

В відомстві відзначили, що першими об’єктами огляду стали міст Патона та міст Метро у Києві. Зокрема, експерти виявили суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозію балок у місцях з’єднання з поперечними вузлами.

Відео дня

Зазначається, що міст Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці.

В Мінвідновлення також нагадали, що у 2018 р. під час обстеження мосту ім. Є. Патона експертами він був визнаний непрацездатним. Огляд об’єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 р.

"У січні 2023 р. розпорядженням КМДА замовником робіт з реставрації мосту ім.Є.Патона визначено Службу відновлення Київської області. Проте, балансоутримувачем об’єкту лишається Київська міська адміністрація, яка відповідає за належний стан. При цьому, передача функцій замовника Службі відновлення у Київській області тривала понад рік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проектування реставраційних робіт мосту ім. Є. Патона.

В відомстві також нагадали, що комісія з перевірки стану мостів в Україні була створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року.

Відновлення мостів в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні був завершений капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області, який було зруйновано 21 березня 2022 року.

19 травня на трасі Київ – Іванків – Овруч відкрили рух мостом через річку Таль, який повністю зруйнували російські окупаційні війська, відступаючи з Київської області.

З 5 липня було відкрито рух транспорту тимчасовим мостом через річку Десна в Чернігівській області.

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