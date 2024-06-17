Нова модель відрізняється від попередніх і дає більше гнучкості.

Новий законопроект про економічне бронювання є вираженням ідеї, яку нардепи пропонують вже тривалий час. Йдеться про можливість підприємствам, тобто реальному сектору економіки, і бізнесу самостійно визначати, яких саме співробітників вони хочуть залишити на місцях для того, щоб мати можливість прогнозувати свою подальшу діяльність

"Для цього ми хочемо надати підприємствам право на власний розсуд бронювати співробітників, незалежно від їхньої заробітної плати, посади, яку вони обіймають в компанії. Тобто визначати цих співробітників і бронювати їх шляхом сплати збільшеного військового внеску розміром 20 тисяч гривень на місяць за людину. При цьому ми передбачаємо обмеження кількісне щодо таких спеціалістів, які можуть бути заброньовані, — це 50% від кількості військовозобов'язаних в штаті підприємства. От в цьому полягає ця модель. Вона достатньо проста", - розповів автор законопроекту нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, нова модель відрізняється від попередніх тим, що не має жодних критеріїв. Зокрема, нема прив'язки до зарплати чи посади. Це дозволить уникнути того, що воюють тільки бідні або низькопосадові особи. Для прикладу, раніше була пропозиція бронювати осіб з мінімальною зарплатою від 35 тисяч.

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"От в нашій моделі ти можеш заробляти як співробітник і 35 тисяч, і п’ять тисяч. І це не впливає на можливість роботодавця тебе забронювати. Тобто єдиний критерій — для роботодавця ти маєш бути справді цінним, критичним співробітником, від якого залежить робота підприємства. Тому в цій моделі платить не сам співробітник за себе, що в принципі одразу виключає цей аргумент, що [заброньовані] тільки ті, у кого є гроші. Ні, платить роботодавець. Роботодавець визначає, роботодавець платить. От в цьому полягає базова ідея", - пояснив Наталуха.

Економічне бронювання

У Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Бізнес має великий запит на економічне бронювання. Це буде додатковим інструментом, паралельним до існуючого процесу бронювання.

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