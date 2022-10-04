У своїх дописах громадянин заперечував військові злочини, які чинить РФ в Україні.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області затримано чоловіка, який підтримував військову агресію РФ в соціальній мережі Facebook.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

В ході проведення спільних заходів правоохоронці встановили, що 58-річний чоловік активно поширює проросійський контент в соціальній мережі Facebook.

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"У своїх дописах громадянин заперечував військові злочини, які чинить РФ в Україні. Він підтримував окупацію територій України, радів успіхам ворогів і ганьбив громадян, які виступали проти країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

В якості речових доказів у правопорушника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він поширював дану інформацію.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, та глорифікацію її учасників.

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