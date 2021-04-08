Потерпілого намагались реанімувати у лікарні, але було пізно.

У Кіровоградській області під час суду стали відомі подробиці смерті 9-річного хлопчика, за підозрою у вбивстві якого затримали його 21-річну сестру. Дівчина зізналася, що напередодні побила дитину через те, що він відмовлявся їй допомагати прибирати. Хлопчик помер у лікарні.

Читайте такожНа Кіровоградщині сестра вбила рідного 9-річного брата – прокуратураПро це повідомляє ТСН з посиланням на ухвалу Добровеличківського районного суду, яка опублікована у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що трагедія сталась 30 березня у селі Піщаний Брід. У той день сестра разом із малолітнім братом були вдома та порались по господарству. Хлопчик відмовився їй допомагати. Тоді дівчина взяла дерев'яну палицю та почала бити нею дитину.

«…завдала не менше десяти ударів по тілу, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді множинних поверхневих травм живота, спини, тазу, кінцівок, геморагічного шоку», - йдеться у повідомленні.

Підозрювана під час суду заявила, що вранці вдарила брата десять разів ременем по спині та двічі дерев`яною палицею по ногах.

У лікарню хлопчика привезли о 19:40. Потерпілого намагались реанімувати, але було вже пізно.

Також зазначається, що мати підозрюваної та загиблого хлопчика вже чотири роки живе у Києві разом із ще одним своїм сином, котрий потребує лікування.

Смерть 9-річного хлопчика: подробиці

Повідомляється, що підозрюваній інкримінують п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дівчині загрожує від 7 до 15 років

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Автор: Катерина Шварц