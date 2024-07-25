Перед своєю смертю мовознавець, політик Ірина Фаріон не говорила про якісь дивні речі чи погрози, але сталися певні символічні події.
Про це в інтерв’ю кореспонденту ТСН розповіла її донька Софія. За її словами, перед вбивством вони в основному обговорювали майбутній відпочинок на морі. "Не було відчуття, що це останні розмови", - зазначила донька.
Також жінка згадала, як два тижні тому разом з донькою проводжала на фронт свого чоловіка. "Ми його відвезли з Евою. Падав сильний дощ. Ми прийшли до хати і під альтанкою в нас котик м’явкає. І ми його забрали собі. І я вважаю, що це також певний знак. Бо вона дуже любила тваринок і оцей котик Рудик, як ми його назвали, це є певний символізм", - розповіла Софія..
За її словами, про якісь дивні речі, погрози мама не говорила, однак останні два тижні постійно писала: "Де ти? Ти вдома? Все добре? Позакривай вікна". "Можливо, в неї було відчуття якесь, але вона мені цього не говорила", - зазначила Софія.
В останньому повідомленні до матері жінка написала, що замовила приміщення для святкування дня народження сина. Фаріон відповіла, що вона молодець і, мовляв, підемо святкувати. А пізніше вона повідомила, що викликала таксі. "Це було о 19:17. І все", - сказала Софія.
Також вона зазначила, що на робочому столі Фаріон завжди було багато різних наукових документів, з якими вона працювала, але тепер їх немає. "Такого ніколи не було. Можливо, знаєте, в людини є якесь відчуття. А в мене було відчуття – я цей тиждень просто не могла нормально спати, була постійна тривога. Але я б ніколи не подумала, що вдень влітку, коли є люди, можна таке зробити", - зазначила Софія.
Вбивство Ірини Фаріон
Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові чоловік вистрілив у голову професорки "Львівської політехніки" Ірини Фаріон. Її госпіталізували в дуже важкому стані, тієї ж ночі жінка померла.
Сьогодні Міністерство внутрішніх справ повідомило про затримання 18-річного підозрюваного. Хлопець жив у Дніпрі, до нападу він готувався щонайменше два місяці.