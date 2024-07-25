Жінка каже, що мати не казала їй про погрози.

Перед своєю смертю мовознавець, політик Ірина Фаріон не говорила про якісь дивні речі чи погрози, але сталися певні символічні події.

Про це в інтерв’ю кореспонденту ТСН розповіла її донька Софія. За її словами, перед вбивством вони в основному обговорювали майбутній відпочинок на морі. "Не було відчуття, що це останні розмови", - зазначила донька.

Також жінка згадала, як два тижні тому разом з донькою проводжала на фронт свого чоловіка. "Ми його відвезли з Евою. Падав сильний дощ. Ми прийшли до хати і під альтанкою в нас котик м’явкає. І ми його забрали собі. І я вважаю, що це також певний знак. Бо вона дуже любила тваринок і оцей котик Рудик, як ми його назвали, це є певний символізм", - розповіла Софія..

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За її словами, про якісь дивні речі, погрози мама не говорила, однак останні два тижні постійно писала: "Де ти? Ти вдома? Все добре? Позакривай вікна". "Можливо, в неї було відчуття якесь, але вона мені цього не говорила", - зазначила Софія.

В останньому повідомленні до матері жінка написала, що замовила приміщення для святкування дня народження сина. Фаріон відповіла, що вона молодець і, мовляв, підемо святкувати. А пізніше вона повідомила, що викликала таксі. "Це було о 19:17. І все", - сказала Софія.

Також вона зазначила, що на робочому столі Фаріон завжди було багато різних наукових документів, з якими вона працювала, але тепер їх немає. "Такого ніколи не було. Можливо, знаєте, в людини є якесь відчуття. А в мене було відчуття – я цей тиждень просто не могла нормально спати, була постійна тривога. Але я б ніколи не подумала, що вдень влітку, коли є люди, можна таке зробити", - зазначила Софія.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня у Львові чоловік вистрілив у голову професорки "Львівської політехніки" Ірини Фаріон. Її госпіталізували в дуже важкому стані, тієї ж ночі жінка померла.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ повідомило про затримання 18-річного підозрюваного. Хлопець жив у Дніпрі, до нападу він готувався щонайменше два місяці.

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