Чоловік розповів, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

Журналісти з’ясували, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон - це 18-річний хлопець, який навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) зв’язались з батьком підозрюваного. Чоловік розповів, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

"Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом", – зазначив він.

Згідно з даними МВС, підозрюваний під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.

На запитання, чи знає батько щось про оренду сином житла у Львові, він відповів: "Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо".

Водночас, журналісти "Телебачення Торонто" нібито ідентифікували акаунт хлопця в соцмережах. За неофіційними даними, він нібито підписаний на численні ультраправі канали, зокрема і російські, та залишав у них антисемітські та расистські коментарі.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон

Сьогодні вдень президент Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного хлопця. На думку слідчих, він був лише виконавцем.

За даними слідства, він готувався до злочину щонайменше два місяці.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка, для затримання підозрюваного опитали сотні свідків, а також розшифрували відео із сотні камер. Також нападника шукали і на кордоні - перевірено близько 38 тисяч людей, які виїжджали за межі держави.

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