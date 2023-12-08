Вони заявили про відповідальність за "ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток".

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували рейди на спортзали та інші громадські місця.

"Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога", - йдеться в заяві, оприлюдненій у Facebook.

Вони запевняють, що вручення повістки не означає, що людину одразу забирають на війну. "Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися", - додали у ОТЦК.

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Відзначається, що за "ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток" є відповідальність: "Відповідно до частини 1 статті 114 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 8 років".

Також у заяві зазначено, що у Збройних силах України є чимало військових спеціальностей, які не передбачають безпосередню участь у веденні бойових дій. "Просимо також зрозуміти, що у ЗСУ це, у першу чергу - люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини й доньки, які чекають на заміну або поповнення", - резюмували вони.

Видача повісток у громадських місцях: думка юриста

У коментарі "Суспільному" юрист, молодший лейтенант запасу Володимир Романчук заявляє, що на оприлюднених у мережі відео працівники ТЦК діють коректно.

"Існує нормативний акт, а саме порядок №1487, який регулює перевірку стану обліку військовозобов'язаних та певних підприємств, компаній, а також державних органів. Згідно з цим документом, працівники ТЦК та СП, уповноважені на проведення подібних перевірок, мають право перевіряти стан ведення військовооблікової документації на підприємствах та стан обліку військовозобов'язаних чоловіків. Згідно з чинним законодавством, їм не заборонено видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії або на оновлення та актуалізацію даних військовозобов'язаних чоловіків у ТЦК та соціальної підтримки", - сказав він.

Він закликає сприймати це не як рейд для залучення майбутніх військовослужбовців, а як перевірку документів для актуалізації інформації про військовозобов'язаних.

"Важливо підкреслити, що працівники ТЦК в таких випадках не можуть видавати повістку, наприклад, на відправлення до підрозділу частини, оскільки перед цим має видаватися поїздка на актуалізацію військово-облікових даних призовників. Іншими словами, вам видають направлення у військкомат, ви йдете туди, переглядаєте вашу справу, перевіряють, чи є у вас відстрочка, чи ви заброньовані, можливо, виключені з військового обліку", - додав юорист.

Романчук додав, що перевірка документів є законною, якщо працівники ТЦК здійснюють її разом з поліцейськими або за наявності наказу коменданта, в якому зазначено, що саме цей працівник уповноважений перевіряти документи.

"Для того, щоб повістка була юридично значущою та мала певні наслідки, вона повинна містити актуалізовану інформацію про військовозобов'язаного, зокрема його місце реєстрації, а також ім'я, прізвище та по батькові. Очевидно, що для встановлення цих даних потрібно провести перевірку документів", - пояснив він.

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