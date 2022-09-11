Цієї зими громадянам України доведеться економити не тільки на теплі, а й на електроенергії.

На ЗАЕС 11 вересня повністю відключили останній робочий енергоблок. Зараз триває підготовка до його переведення у "холодний стан".

Старша наукова співробітниця Інституту радіаційної безпеки Олена Паренюк, в ефірі Українського радіо, пояснила, що це означає.

"Це означає, що енергоблок буде повністю переведено під критичний стан. Зараз працює весь охолоджувач, що був завантажений в енергоблоці. Дію реактора неможливо буде розпочати швидко, потрібно буде перевантажувати паливо і проводити певні регламентні роботи. Ми повністю зупинили ЗАЕС на доволі довгий проміжок часу", - зазначила вона.

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За словами наукової співробітниці, процес переходу в холодний стан технічно дуже складний. Для повного охолодження енергоблоків та палива у сховищі знадобляться місяці.

У зв'язку з цим, на українців чекає ще складніша зима.

"ЗАЕС генерувала понад чверть усіх потужностей, які ми використовували. І тепер об’єднана енергетична система певним чином перерозподіляє навантаження, тому треба готуватися економити також електроенергію, а не лише тепло", - додала Паренюк.

Нагадаємо, російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалась на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

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