За його словами, Європа має самодостатньою в усіх сферах - від безпеки до енергетики, і Україна може в цьому допомогти.

Україна може допомогти Європі стати самодостатньою в усіх сферах, а відновлення України стане бустером для економіки Європи.

Про це під час відкриття V українсько-німецького економічного форуму заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Європа має самодостатньою в усіх сферах - від безпеки до енергетики. І Україна може в цьому допомогти. Наше велике відновлення стане бустером для економіки Європи. Бустером, трампліном, прискорювачем, каталізатором. Як хочете можете це називати, але я в цьому переконаний", - сказав він.

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Він нагадав, що План відновлення України оцінюється у 750 мільярдів доларів, а його реалізація допоможе також і європейській економіці.

"План про відновлення України це не про те, як повернути все назад, це про те, як спільно рухатися вперед. І в процесі нашої трансформації відкриються абсолютно неймовірні можливості для європейського бізнесу. В енергетиці, аграрному секторі, військово-промисловому комплексі, IT, усіх інших сферах Україна може стати майданчиком для розміщення європейського виробництва поруч із ринком збуту. Для цього маємо кваліфікованих спеціалістів, розвинену логістику, потужну енергетику, природні ресурси", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що пріоритетними для розвитку є військово-промисловий комплекс, енергетика, цифрові технології, аграрний сектор та реалізація green deal.

План відновлення України

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проектом в Європі.

4-5 липня у швейцарському Лугано відбулася 5-та міжнародна конференція з питань реформ в Україні (URC-2022), на якій презентували план відновлення країни.

"План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший – відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей. Ця робота вже іде, ми її фінансуємо з бюджету України. Друга частина – швидке відновлення – кількість зруйнованих об'єктів, навіть базової інфраструктури, величезна. Одразу після завершення бойових дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проектів відбудови. Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом. Люди, економіка, інфраструктура – ось три основи відновлення України", - заявив Шмигаль.

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