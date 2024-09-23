Підвищення стосуватиметься не всіх.

В Україні з 1 жовтня на 500 гривень зросте мінімальний розмір допомоги по безробіттю - з 2500 до 3000 гривень.

Відповідне рішення ухвалив Державний центр зайнятості, повідомляє народна депутатка, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у своєму Telegram-каналі. Вона зазначає, що на підвщинення варто розраховувати не всім.

"Підвищення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень", - пояснила Южаніна.

Виплати по безробіттю під час війни

До повномасштабної війни тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим людям не перевищувала 360 календарних днів, а українцям передпенсійного віку - не більше 720.

Під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів, а людям передпенсійного віку – не більше 360.

У січні Державна служба зайнятості України повідомляла, що в країні понад 96 тисяч людей мають статус безробітних. За рік до цього налічувалося 186 508 таких людей.

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